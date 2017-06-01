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وقفة تضامنية مع مساعد ومصور مراد الكرطومي

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 02:31 وقفة تضامنية مع مساعد ومصور مراد الكرطومي | مجتمع
وقفة تضامنية مع مساعد ومصور مراد الكرطومي
نظم مجموعة من المواطنين زوال اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية من أمام مقر دار الشباب سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء تحت شعار « كلنا عادل البداحي » وذلك على خلفية توقيف المدعو عادل البداحي مساعد ومُصوِر

شوف تيفي

نظم مجموعة من المواطنين زوال اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية من أمام مقر دار الشباب سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء تحت شعار « كلنا عادل البداحي » وذلك على خلفية توقيف المدعو عادل البداحي مساعد ومُصوِر مراد الكرطومي المعتقل مؤخرا على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن المواطنين نددوا بتوقيف عادل البداحي لأن الأخير حسب اعتقادهم لا علاقة له بالتصريحات التي يُدلي بها مراد الكرطومي والتي يتحدث فيها عن فساد مسؤولين كبار في عدة قطاعات دون ان يقدم دليل واضح على .

هذا ومن المنتظر أن ينظم هؤلاء وقفة تضامنية وسلمية مع عادل البداحي يوم غد الأربعاء أمام منزل الأخير.

 

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