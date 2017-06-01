كريساج بمدينة الرباط وتدخل سريع للأمن ﻿

علمت شوف تيفي أن شابا عشرينيا حاول ليلة الإثنين-الثلاثاء سرقة أحد المواطنين الذي يبلغ من العمر 30 سنة بحي أكدال بالرباط حيث سلب منه هاتفه النقال بعدما اعتدى عليه بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شابا عشرينيا حاول ليلة الإثنين-الثلاثاء سرقة أحد المواطنين الذي يبلغ من العمر 30 سنة بحي أكدال بالرباط حيث سلب منه هاتفه النقال بعدما اعتدى عليه بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الضحية تعرض للضرب من طرف الجاني بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرأس ليقوم الجاني بسرقة هاتفه ليحاول الفرار، لكن وبالرغم من إصابته حاول الشاب الثلاثيني مقاومة السارق إلى حين وصول رجال الأمن.

هذا ولحسن الحظ وبعد إشعار الساكنة المجاورة للحي العناصر الأمنية، حلت بعين المكان في ظرف أقل من خمسة دقائق، حيث ألقت القبض على الجاني وبحوزته سلاحه الأبيض والهاتف النقال بالرغم من محاولة إخفائه لأداة الجريمة تحت إحدى السيارات المركونة بالشارع.