بالصور..القبض على ''بزناس'' بالدارالبيضاء وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة ﻿

علمت شوف تيفي أنه جرى إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة وبحوزته أقراص مهلوسة حددت في 48 قرص وذلك بمنطقة الحي المحمدي بالدارالبيضاء على مستوى قيسارية عزيزة ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أنه جرى إيقاف شاب يبلغ من العمر 22 سنة وبحوزته أقراص مهلوسة حددت في 48 قرص وذلك بمنطقة الحي المحمدي بالدارالبيضاء على مستوى قيسارية عزيزة ليلة الثلاثاء-الأربعاء.

وحسب مصادرنا فإن المعني بالأمر ذو السوابق العدلية جرى إيقافه من طرف فرقة الدراجين وبحوزته الأقراص المهلوسة حيث تمت إحالته على مصلحة المداومة بالحي المحمدي لمباشرة البحث معه.