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عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 01:29 عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش | حوادث و حقوق
عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش
تعرض شرطي المرور قبل قليل من ليلة الثلاثاء-الأربعاء لحادثة سير خطيرة بعدما صدمه سائق سيارة خفيفة كان يسير بسرعة جنونية ولاذ بالفرار وذلك بالقرب من مروكومول بعين الذئاب بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

تعرض شرطي المرور قبل قليل من ليلة الثلاثاء-الأربعاء لحادثة سير خطيرة بعدما صدمه سائق سيارة خفيفة كان يسير بسرعة جنونية ولاذ بالفرار وذلك بالقرب من مروكومول بعين الذئاب بالدارالبيضاء.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الشرطي وبسبب دهسه من طرف السائق تعرض لرضوض خطيرة حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد.

وأضافت مصادرنا أن الشرطي يدعى « ط خ » يبلغ من العمر 50 سنة يرقد بقسم الإنعاش وذلك بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها حيث فقد وعيه مباشرة بعد الحادث.

هذا ولحدود اللحظة لم يتم القبض على سائق السيارة الذي تسبب في الحادث.

 

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق إصابة شرطي المرور عين الذئاب إنعاش شوف تيفي

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