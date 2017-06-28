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عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 01:15 عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف | حوادث و حقوق
عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف
علمت شوف تيفي أن شارع عبد الكريم الرايس بحي درب غلف بالدارالبيضاء شهد قبل قليل من يومه الثلاثاء محاولة قتل بعدما حاول شابين قتل فتاتين بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شارع عبد الكريم الرايس بحي درب غلف بالدارالبيضاء شهد قبل قليل من يومه الثلاثاء محاولة قتل بعدما حاول شابين قتل فتاتين بالسلاح الأبيض.

وفي تفاصيل الواقعة الخطيرة، قاما الشابين باستدراج بائعتي هوى إلى مسكن خاص بأحدهما بدرب غلف حيث تحولت الجلسة الحميمية إلى محاولة قتل بعدما باءت المساومة على المبلغ المالي بالفشل,

وأضاف مصدرنا، أنه وبعد نشوب الحرب الكلامية بين الأشخاص الأربعة، أخرجا الشابين سلاحا أبيضا من الحجم الكبير حيث حاولا قتل المعنيتين بالأمر لتقفزا هربا من أعلى الطابق الثاني.

هذا و خلف سقوطهما من أعلى البناية إصابتهما بكسور خطيرة استدعت نقلهما إلى مستعجلات ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.

ومباشرة بعد الحادث المروع لاذا الشابين إلى وجهة غير معلومة، حيث أن عناصر أمن أنفا باشرت البحث عليهما لإحالتهما على القضاء.

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جلسة حميمية محاولة قتل درب غلف

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