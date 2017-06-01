باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية ﻿

سيَشرُع مفتشو وزارة محمد حصاد وزير التربية والتكوين انطلاقا ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى فاتح يوليوز في عملية تقييم أداء المؤسسات على ضوء نتائج امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2017.

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سيَشرُع مفتشو وزارة محمد حصاد وزير التربية والتكوين انطلاقا ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى فاتح يوليوز في عملية تقييم أداء المؤسسات على ضوء نتائج امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2017.

وتكشف هذه الخطوة الإستراتيجية الجديدة لمحمد حصاد في تسيير وزارة التربية الوطنية والتي تعتمد على مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لمؤسسات التعليم المدرسي.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن مذكرة وزارية صادرة عن وزارة التربية والتكوين، التي وجهت إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن محمد حصاد كلف بعض اللجان التفتيشية من أجل زيارة المؤسسات التعليمية الثانوية التي حصلت على نسبة النجاح أقل من 40 في المائة في امتحانات الباكالوريا.

وأضافت اليومية ذاتها، أن مذكرة هذه اللجان تهدف إلى رصد العوامل المسببة لحصول هذه المؤسسات على نسب متدنية وتقييم أدائها، كما ستطلع اللجان على عدد من المعطيات الخاصة بالمؤسسة كعدد أيام غياب الأساتذة والتلاميذ وكذا الإطلاع على بعض أوراق امتحانات المراقبة المستمرة ووثائق الأساتذة.