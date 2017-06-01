 باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كريساج بمدينة الرباط وتدخل سريع للأمن | حوادث و حقوق

كريساج بمدينة الرباط وتدخل سريع للأمن

بالصور..القبض على بزناس بالدارالبيضاء وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة | حوادث و حقوق

بالصور..القبض على ''بزناس'' بالدارالبيضاء وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة

عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش | حوادث و حقوق

عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش

عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف | حوادث و حقوق

عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف

باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية | بوليتيك

باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية

الروينة نايضة فصفرو فاليوم الثاني من عيد الفطر وها شنو وقع‎ | حوادث و حقوق

الروينة نايضة فصفرو فاليوم الثاني من عيد الفطر وها شنو وقع‎

فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي | حوادث و حقوق

فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي

بالفيديو.. شوفو الوجه الحقيقي ديال الحسيمة ثاني أيام العيد | مجتمع

بالفيديو.. شوفو الوجه الحقيقي ديال الحسيمة ثاني أيام العيد

بالفيديو | شباب الحسيمة يباركون عيد الفطر لرجال الأمن بطريقتهم الخاصة | منوعات

بالفيديو | شباب الحسيمة يباركون عيد الفطر لرجال الأمن بطريقتهم الخاصة

الوطن شراكة أحلام

باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 00:58 باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية | بوليتيك
باغي يخدم...هذا ما قرره حصاد في حق المؤسسات التعليمية
سيَشرُع مفتشو وزارة محمد حصاد وزير التربية والتكوين انطلاقا ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى فاتح يوليوز في عملية تقييم أداء المؤسسات على ضوء نتائج امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2017.

شوف تيفي

سيَشرُع مفتشو وزارة محمد حصاد وزير التربية والتكوين انطلاقا ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى فاتح يوليوز في عملية تقييم أداء المؤسسات على ضوء نتائج امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2017.

وتكشف هذه الخطوة الإستراتيجية الجديدة لمحمد حصاد في تسيير وزارة التربية الوطنية والتي تعتمد على مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لمؤسسات التعليم المدرسي.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن مذكرة وزارية صادرة عن وزارة التربية والتكوين، التي وجهت إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن محمد حصاد كلف بعض اللجان التفتيشية من أجل زيارة المؤسسات التعليمية الثانوية التي حصلت على نسبة النجاح أقل من 40 في المائة في امتحانات الباكالوريا.

وأضافت اليومية ذاتها، أن مذكرة هذه اللجان تهدف إلى رصد العوامل المسببة لحصول هذه المؤسسات على نسب متدنية وتقييم أدائها، كما ستطلع اللجان على عدد من المعطيات الخاصة بالمؤسسة كعدد أيام غياب الأساتذة والتلاميذ وكذا الإطلاع على بعض أوراق امتحانات المراقبة المستمرة ووثائق الأساتذة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حصاد يحقق في المؤسسات التعليمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نجيب بوليف...اللسان يعجز عن الحديث فيما يجري بالداخل والخارج | بوليتيك

نجيب بوليف...اللسان يعجز عن الحديث فيما يجري بالداخل والخارج

عاجل..هذا هو جديد الزفزافي ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة | بوليتيك

عاجل..هذا هو جديد الزفزافي ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة

جطو يطالب الوردي مد قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوثائق ومعلومات المراكز الإستشفائية | بوليتيك

جطو يطالب الوردي مد قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوثائق ومعلومات المراكز الإستشفائية

تعديل حكومي مرتقب مع الدخول السياسي القادم تزامنا مع أحداث الحسيمة | بوليتيك

تعديل حكومي مرتقب مع الدخول السياسي القادم تزامنا مع أحداث الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب فاس..صاحب الابتسامة الجميلة حزين جدا | بــووز
منذ 12 دقيقة

من قلب فاس..صاحب الابتسامة الجميلة حزين جدا

اغتاصبو ليه بنت ختو ومنين بْغا يدافع عليها دخل الحبس ومات فيه..عائلة محروقة تبكي ابنها البكر و تناشد الملك محمد السادس ( فيديو جد مؤثر) | بــووز

اغتاصبو ليه بنت ختو ومنين بْغا يدافع عليها دخل الحبس ومات فيه..عائلة محروقة تبكي ابنها البكر و تناشد الملك محمد السادس ( فيديو جد مؤثر)

تصريح طريف..فرحان بْختي الصغيرة و جبتها البحر حيث عزيزة عليا بزاف | بــووز

تصريح طريف..فرحان بْختي الصغيرة و جبتها البحر حيث عزيزة عليا بزاف

بعد مقاومة عنيفة..لحظة الفبض على 2 شفارة فكازا | بــووز

بعد مقاومة عنيفة..لحظة الفبض على 2 شفارة فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

كريساج بمدينة الرباط وتدخل سريع للأمن | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

كريساج بمدينة الرباط وتدخل سريع للأمن

بالصور..القبض على بزناس بالدارالبيضاء وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة | حوادث و حقوق

بالصور..القبض على ''بزناس'' بالدارالبيضاء وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة

عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش | حوادث و حقوق

عاجل و خطير... دهس شرطي بعين الذئاب ونقله إلى الإنعاش

عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف | حوادث و حقوق

عاجـــــل: خطير وبالصور.. جلسة حميمية تتحول لمحاولة قتل فتاتين بدرب غلف

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.