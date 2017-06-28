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الروينة نايضة فصفرو فاليوم الثاني من عيد الفطر وها شنو وقع‎

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 00:25 الروينة نايضة فصفرو فاليوم الثاني من عيد الفطر وها شنو وقع‎ | حوادث و حقوق
الروينة نايضة فصفرو فاليوم الثاني من عيد الفطر وها شنو وقع‎
علمت ''شوف تيفي'' أن حي سيدي أحمد تادلي بمدينة صفرو شهد عشية يومه الثلاثاء هجوما مسلحا بطله شخص في حالة سكر طافح حيت باغث أصحاب المحلات والمقاهي المتواجدة بعين المكان بواسطة سلاحه الأبيض من الحجم

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" أن حي سيدي أحمد تادلي بمدينة صفرو شهد عشية يومه الثلاثاء هجوما مسلحا بطله شخص في حالة سكر طافح حيت باغث أصحاب المحلات والمقاهي المتواجدة بعين المكان بواسطة سلاحه الأبيض من الحجم الكبير و قام بتكسير الممتلكات وكراسي المقهى.

وأضاف مصدرنا أن حادث الإعتداء وقع على الساعة الثانية من زوال اليوم بالقرب من حمام بويعقوبات بصفرو، بعدما قام الشخص بتكسير واجهات المحلات الشيء الذي خلق خوفا هلعا في صفوف المارة والساكنة قبل أن يتدخل رجال الأمن لإعتقاله.

هذا وبعد توقيفه، تم الإحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحت معه تحت إشراف النيابة العامة .

 

‫شوف تيفي

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الروينة نايضة فصفرو فاليوم الثاني من عيد الفطر وها شنو وقع‎

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