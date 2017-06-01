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الوطن شراكة أحلام

فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي

بتاريــخ : 28 يونيو 2017 / 00:08 فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي | حوادث و حقوق
فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي
فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي

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فيديو صادم من الصويرة.. مصعد المستشفى الإقليمي معطل و هكذا يتم نقل المرضى إلى الطابق العلوي

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