إخلاء حرم جامعي بعد تهديد بوجود قنبلة ﻿

قالت جامعة تكساس في دالاس الأمريكية، إنها أمرت بإخلاء الحرم الجامعي يومه الثلاثاء بعدما تلقت تهديدا بوجود قنبلة داخل الجامعة.

شوف تيفي

قالت جامعة تكساس في دالاس الأمريكية، إنها أمرت بإخلاء الحرم الجامعي يومه الثلاثاء بعدما تلقت تهديدا بوجود قنبلة داخل الجامعة.

وقالت الجامعة في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر "على جميع العاملين والطلاب والزائرين في جماعة تكساس بدالاس إخلاء كل المباني وأماكن انتظار السيارات في الحرم الجامعي على الفور".

وأضافت وكالة رويترز البريطانية أن المسؤولين بالجامعة طالبوا من الحاضرين الابتعاد عن المباني حتى إشعار آخر وقالت إنها تعمل مع شرطة الحرم الجامعي للتأكد من سلامة الموقع.