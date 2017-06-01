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حصري..هذا ما سيتقاضاه الفنان عبد الوهاب الدكالي مقابل مشاركته في مهرجان إفران

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 22:55 حصري..هذا ما سيتقاضاه الفنان عبد الوهاب الدكالي مقابل مشاركته في مهرجان إفران | ثقافة و فنون
حصري..هذا ما سيتقاضاه الفنان عبد الوهاب الدكالي مقابل مشاركته في مهرجان إفران
كشف مصدر جيد الاطلاع لـ''شوف تيفي'' أن عبد الوهاب الدكالي سيغني في مهرجان إفران بمبلغ 15 مليون سنتيم، في إطار مشاركته التي ستكون ضمن فنانين عرب.

شوف تيفي


كشف مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي" أن عبد الوهاب الدكالي سيغني في مهرجان إفران بمبلغ 15 مليون سنتيم، في إطار مشاركته التي ستكون ضمن فنانين عرب.

ومن المرتقب أن يغني في النسخة الثانية لمهرجان إفران، كل من الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب، اللبناني وائل جسار، بالإضافة إلى شذى حسون، لاغتيست، عبد الوهاب الدكالي وحاتم إدار.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن منظمي المهرجان يسعون لنقله إلى العالمية من خلال استضافة فنانين عرب كبار، لهم وزنهم في الساحة الفنية المغربية والعربية.

وسيفتتح المهرجان دورته بحفل لاغتيست وحاتم إدار يوم الجمعة السابع يوليوز المقبل، تليه سهرة الفنانة شرين عبد الوهاب وعبد الوهاب الدكالي يوم السبت الثامن نفس الشهر، فيما سيغني وائل جسار رفقة شذى حسون في سهرة اختتام المهرجان المقرر تنظيمه في الـتاسع يوليوز بمنصة أرز بلادي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إفران عبدالوهاب الدكالي أرز مهرجان وائل جسار شرين

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