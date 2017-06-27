المكتب الوطني للسكك الحدیدیة يطلق عرضا جدیدا خاصا بالجھة الشرقیة.. 22 قطارا يوميا ﻿

أطلق المكتب الوطني للسكك الحدیدیة ابتداء من 28 یونیو 2017 عرضا جدیدا خاصا بالجھة الشرقیة، وذلك من خلال تخصيص ما مجموعه 22 قطارا یومیا للجھة من أجل تسھیل حركیة المسافرین من و إلى الناظور ووجدة.

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أطلق المكتب الوطني للسكك الحدیدیة ابتداء من 28 یونیو 2017 عرضا جدیدا خاصا بالجھة الشرقیة، وذلك من خلال تخصيص ما مجموعه 22 قطارا یومیا للجھة من أجل تسھیل حركیة المسافرین من و إلى الناظور ووجدة.

وأوضح بلاغ للمكتب، أنه " في إطار التحسین المستمر للخدمات لمواكبة الاحتیاجات المتنامیة لزبنائه وتسھیل حركیة المسافرین، عزز المكتب برنامج النقل المتعلق بهذه المنطقة من خلال تسهيل حركية المسافرين من وإلى الناظور ووجدة".

وأضاف المصدر ذاته أنه سیجوب ما مجموعه 22 قطارا یومیا الجھة الشرقیة، مما سیتیح إمكانات عدیدة للمسافرین لأغراض عملیة أو للترفيه.

وأشار البلاغ إلى أنه تمت، عمليا، برمجة انطلاق ووصول قطار كل 4 ساعات بالنسبة لوجدة و الناظور یومیا من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 لیلا، مع قطارات لیلیة مجھزة بمعدات وخدمات لضمان راحة المسافرین، مضيفا أنه بالنسبة لمحطات كل من تازة وكرسیف وتاوریرت، ستستفید من خدمات قطار على رأس كل ساعتین في كلا الاتجاھین.

وأبرز المكتب أنه تم تھیئ ھذا العرض الجدید لتمكین الزبناء من الاستفادة من وتیرة مكثفة ومواقیت مناسبة للقطارات، وكذلك من تسھیل المراسلات بمحطة فاس اتجاه وسط وجنوب وشمال المملكة.

ومن أجل مواصلة تطویر حركیة مستدامة، أكد البلاغ أن المكتب وضع ھذا العرض الجدید لتسھیل استعمال المواطنین القاطنین بالمناطق التابعة لھذه الجھة للسكك الحدیدیة وكذا لمساھمة القطار في التوازن الجھوي.

وخلص البلاغ إلى أنه للاستعلام حول ھذا العرض الجدید، یدعو المكتب زبنائه إلى الإتصال بأعوانه سواء بالمحطات أو على متن القطارات أو عبر الإرشاد بالمحطات و الإعلانات الصوتیة بالمحطات وبالقطارات و النشرات الإعلامیة واللوحات الإشھاریة بمختلف المدن و رسائل (SMS) و مركز خدمة الزبناء (رقم 2255 ) وعبر موقع المكتب على الانترنت (www.oncf-voyages.ma/www.oncf.ma).