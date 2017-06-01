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نجيب بوليف...اللسان يعجز عن الحديث فيما يجري بالداخل والخارج

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 22:12 نجيب بوليف...اللسان يعجز عن الحديث فيما يجري بالداخل والخارج | بوليتيك
نجيب بوليف...اللسان يعجز عن الحديث فيما يجري بالداخل والخارج
دأب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف على فتح نقاش داخل صفحته بالفايسبوك كل يوم ثلاثاء وإبداء رأيه في الموضوع المحدد، لكنه أعلن في تدوينة قبل قليل أن ''حديث الثلاثاء

شوف تيفي

دأب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية محمد نجيب بوليف على فتح نقاش داخل صفحته بالفايسبوك كل يوم ثلاثاء وإبداء رأيه في الموضوع المحدد، لكنه أعلن في تدوينة قبل قليل أن "حديث الثلاثاء الْيَوْمَ عبارة عن صمت...".

وأوضح كاتب الدولة المكلف بالنقل في تدوينته على الفايسبوك بالقول " عندما يعجز اللسان عن الحديث فيما يجري في الداخل والخارج، وعندما تعجز الجوارح عن التعبير، لعدة أسباب... يكون الصمت هو الخيار والاختيار الوحيد عما يمكن ان نشعر به... وقد يكون الصمت خيرا من الكلام".

ولاقت تدوينة بوليف إنتقادات شديدة من قبل الفايسبوكيين، مؤكدين بأن المواطنين لم ينتخبوا الحكومة للصمت، وإنما بالقول والعمل على إيجاد الحلول.


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