عاجل..هذا هو جديد الزفزافي ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلون بسجن عكاشة، سيمثلون غدا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل الاستماع لهم بخصوص التهم الموجهة إليهم.

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي" أن ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلون بسجن عكاشة، سيمثلون غدا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل الاستماع لهم بخصوص التهم الموجهة إليهم.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في شخص حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقدمت قبل عيد الفطر بملتمس إضافة تهم جنائية جديدة وثقيلة إلى معتقلي الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة" من بينهم الزفزافي ، وهي التهم التي تتعلق أساسا بـ "اقتراف أفعال تمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في نظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان والتجمهر المسلح، وإتلاف وتعيبب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين".



