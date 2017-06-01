صاحبة ''عندو الزين''..أسماء لمنور.. تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية..واش بصح؟ ﻿

شوف تيفي:
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية تفيد أن الفنانة المغربية أسماء لمنور تفكر في الدخول إلى القفص الذهبي للمرة الثانية ، بعد طلاقها من الفنان الملحن والموزع التونسي عصام الشرايطي و إنجابها ابنها ''آدم'' .
و قالت مصادرنا، إن الزوج المستقبلي لـصاحبة عندو الزين ''إيلا كتاب '' من المغرب و ينحدر من مدينة الدارالبيضاء .
و للتحري، اتصلت ''شوف تيفي'' بمصادر قريبة من أسماء التي نفت الخبر نفيا قاطعا مؤكدة أن الأخيرة تعيش في الوقت الحالي على نشوة نجاح ألبومها الأخير ''صبية'' و لا تفكر حاليا في الزواج.
و قالت مصارنا، إن رجلين اثنين في حياة أسماء لمنور هما ابنها آدم و شقيقها و مدير أعمالها ياسين.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.