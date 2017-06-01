صاحبة ''عندو الزين''..أسماء لمنور.. تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية..واش بصح؟ ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية تفيد أن الفنانة المغربية أسماء لمنور تفكر في الدخول إلى القفص الذهبي للمرة الثانية ، بعد طلاقها من الفنان الملحن والموزع التونسي عصام الشرايطي و إنجابها ابنها



شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية تفيد أن الفنانة المغربية أسماء لمنور تفكر في الدخول إلى القفص الذهبي للمرة الثانية ، بعد طلاقها من الفنان الملحن والموزع التونسي عصام الشرايطي و إنجابها ابنها ''آدم'' .

و قالت مصادرنا، إن الزوج المستقبلي لـصاحبة عندو الزين ''إيلا كتاب '' من المغرب و ينحدر من مدينة الدارالبيضاء .

و للتحري، اتصلت ''شوف تيفي'' بمصادر قريبة من أسماء التي نفت الخبر نفيا قاطعا مؤكدة أن الأخيرة تعيش في الوقت الحالي على نشوة نجاح ألبومها الأخير ''صبية'' و لا تفكر حاليا في الزواج.

و قالت مصارنا، إن رجلين اثنين في حياة أسماء لمنور هما ابنها آدم و شقيقها و مدير أعمالها ياسين.





