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صاحبة ''عندو الزين''..أسماء لمنور.. تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية..واش بصح؟

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 21:44 صاحبة عندو الزين..أسماء لمنور.. تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية..واش بصح؟ | ثقافة و فنون
صاحبة ''عندو الزين''..أسماء لمنور.. تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية..واش بصح؟
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية تفيد أن الفنانة المغربية أسماء لمنور تفكر في الدخول إلى القفص الذهبي للمرة الثانية ، بعد طلاقها من الفنان الملحن والموزع التونسي عصام الشرايطي و إنجابها ابنها


شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات حصرية تفيد أن الفنانة المغربية أسماء لمنور تفكر في الدخول إلى القفص الذهبي للمرة الثانية ، بعد طلاقها من الفنان الملحن والموزع التونسي عصام الشرايطي و إنجابها ابنها ''آدم'' .

و قالت مصادرنا، إن الزوج المستقبلي لـصاحبة عندو الزين ''إيلا كتاب '' من المغرب و ينحدر من مدينة الدارالبيضاء .

و للتحري، اتصلت ''شوف تيفي'' بمصادر قريبة من أسماء التي نفت الخبر نفيا قاطعا مؤكدة أن الأخيرة تعيش في الوقت الحالي على نشوة نجاح ألبومها الأخير ''صبية'' و لا تفكر حاليا في الزواج.

و قالت مصارنا، إن رجلين اثنين في حياة أسماء لمنور هما ابنها آدم و شقيقها و مدير أعمالها ياسين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أسماء لمنور طلاق زواج عندو الزين

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