عاجـــل وبالصور.. أخطر ''سارقين'' في قبضة أمن الدارالبيضاء ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن شارع الشهداء بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء شَهِد مساء اليوم الثلاثاء حادثة سير خطيرة أبطالها سارقين كانا على متن دراجة نارية اصطدما بسياراة خفيفة بعدما كانا فارين من

شوف تيفي

علمت '' شوف تيفي'' أن شارع الشهداء بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء شَهِد مساء اليوم الثلاثاء حادثة سير خطيرة أبطالها سارقين كانا على متن دراجة نارية اصطدما بسياراة خفيفة بعدما كانا فارين من العناصر الأمنية.

وفي تفاصيل الواقعة، قاما المعنيين بالأمر بسرقة حقيبة يدوية من إحدى السيدات وهما على متن دراجتهما النارية بالشارع المذكور ليلوذا بعد ذلك بالفرار، لكن فرقة الصقور كانوا على مقرُبة من السارقين حيث جرت مطاردتهم ليصطدموا بسيارة من نوع داسيا تسببوا لها في خسائر مادية جسيمة.

الحادثة أسفرت عن إصابة أحد منهما بجروح متوسطة فيما حاول الآخر الهرب لكن العناصر الأمنية تمكنت من القبض عليه.

هذا وبعد وصول عناصر الوقاية المدينة بعين المكان تم نقل الجريح إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، على أن تتم إحالتهما على مصلحة الشرطة القضائية التابعة لهذه المنطقة.

وأضاف مصدرنا، أنه وبعد التنقيط تبين على أن الجانيين واحد منهما ملقب بولد طبيزا كانا يشكلان مذكرة بحث وطنية متعلقة بالسرقة بعد قيامهما بالتربص بضحايا منطقة الحي المحمدي الذي يقطنان به.