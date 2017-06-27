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بالصورة.. اعتقال الشخص الذي يساعد مراد الكرطومي في تصوير فيديوهاته المثيرة للجدل بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 21:12 بالصورة.. اعتقال الشخص الذي يساعد مراد الكرطومي في تصوير فيديوهاته المثيرة للجدل بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصورة.. اعتقال الشخص الذي يساعد مراد الكرطومي في تصوير فيديوهاته المثيرة للجدل بالدارالبيضاء
ألقت عناصر الشرطة القضائية ظهر يومه الثلاثاء القبض على عادل البداحي مساعد ومُصوِر مراد الكرطومي الناشط الحقوقي المعتقل مؤخرا على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، وذلك بمنطقة درب غلف بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

 

ألقت عناصر الشرطة القضائية ظهر يومه الثلاثاء القبض على عادل البداحي مساعد ومُصوِر مراد الكرطومي الناشط الحقوقي المعتقل مؤخرا على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل، وذلك بمنطقة درب غلف بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف عادل البداحي البالغ من العمر حوالي 40 سنة ينتحل صفة صحفي لكنه في الأصل يبيع الهواتف بدرب غلف، وهو عضو حركة 20 فبراير، كما سبق له وأن شارك في وقفات تضامنية مع ناصر الزفزافي.

هذا وجرى إيقاف عادل البداحي الذي يساعد مراد الكرطومي في تصوير فيديوهاته التي يتحدث فيها عن فساد بعض قضاة المملكة ومسؤولين كبار في عدة قطاعات بعد أن أدلى الأخير باسمه لدى العناصر الأمنية.

هذا وفور إيقافه، تمت إحالة البداحي على الشرطة القضائية من أجل مباشرة البحث معه ومتابعته في المنسوب إليه على أن يتقدم أمام القضاء ليقول كلمته.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت هذا الأسبوع المعني بالأمر، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا تحدث فيها عن فساد بعض قضاة المملكة ومسؤولين كبار في عدة قطاعات، إذ جرى اعتقال مراد بعد أن تقدمت شخصيات وازنة ومسؤولون كبار بشكايات لدى الوكيل العام للملك بخصوص الإتهامات الموجهة إليه .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مراد الكرطومي عادل البداحي الشرطة القضائية

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