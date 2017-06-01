مستخدمو الفايسبوك يصلون إلى عتبة الملياري مستخدم ﻿

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن مستخدمي هذا الموقع وصلوا إلى عتبة الملياري مستخدم.

شوف تيفي:

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن مستخدمي هذا الموقع وصلوا إلى عتبة الملياري مستخدم.

وقالت هذه المجموعة الأمريكية، في بيان، "اليوم نتجاوز مرحلة جديدة مهمة: هناك اليوم مليارا مستخدم يتصلون بفيسبوك كل شهر".

ووصل مستخدمو فيسبوك عتبة المليار مستخدم في أكتوبر 2012.