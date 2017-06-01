مستخدمو الفايسبوك يصلون إلى عتبة الملياري مستخدم ﻿

شوف تيفي:
أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن مستخدمي هذا الموقع وصلوا إلى عتبة الملياري مستخدم.
وقالت هذه المجموعة الأمريكية، في بيان، "اليوم نتجاوز مرحلة جديدة مهمة: هناك اليوم مليارا مستخدم يتصلون بفيسبوك كل شهر".
ووصل مستخدمو فيسبوك عتبة المليار مستخدم في أكتوبر 2012.
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