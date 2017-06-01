القوات الجوية المصرية تُدمر سيارات محملة بالذخائر قرب الحدود الليبية ﻿

أعلنت القوات الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة قرب الحدود الغربية مع ليبيا.

شوف تيفي

وكالات



أعلنت القوات الجوية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة قرب الحدود الغربية مع ليبيا.



وذكر الناطق العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أن القوات الجوية نجحت في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، مع ليبيا، وفق مواقع إعلامية مصرية.



وقال الناطق في بيان له إن "معلومات استخباراتية أكدت وجود تحركات غير طبيعية، قرب الحدود مع ليبيا، أسفرت عن رصد وتتبع هذه السيارات المحملة بالأسلحة والذخائر وتدميرها بالكامل".





