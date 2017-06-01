بالصورة.. مغربي يقتل صديقته السابقة باسبانيا ﻿

أقدم مواطن مغربي يبلغ من العمر 43 سنة الأحد المنصرم على قتل صديقته السابقة بمدينة سالو شمال اسبانيا بعدما وُجِه لها العديد من الطعنات الغادرة أردتها قتيلة على الفور.

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أقدم مواطن مغربي يبلغ من العمر 43 سنة الأحد المنصرم على قتل صديقته السابقة بمدينة سالو شمال اسبانيا بعدما وُجِه لها العديد من الطعنات الغادرة أردتها قتيلة على الفور.

وحسب موقع « الإسبانيول الإلكتروني» فإن مرتكب الجريمة الشنعاء قام وبعد قتل صديقته السابقة المغربية ذو اصول إسبانية بالإحتفاظ بها داخل سيارته الخاصة.

هذا وبعد قتل المُدعية قيد حياتها فدوى طالسي، قام الجاني بتسليم نفسه والإدلاء بتصريحاته لدى الشرطة الإسبانية والأسباب التي دفعته لإرتكاب جريمته.

هذا وذكرت التقارير الإسبانية، أن فدوى طالسي من مواليد مدينة الناظور، رحلت للعيش باسبانيا منذ صغرها حيث اشتغلت كعاملة نظافة بإحدى المنازل لتشتغل بعدها بإحدى المحلات لبيع المثلجات.