بعد القصر الكبير..حي بفاس فيه 59 سنتيم والسكان محرومين من اقتناء آلة للغسيل ﻿

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بصورة ملتقطة من أضيق " زُقاق " عرضه 59 سنتيم متواجد بدرب بن سالم بمدينة فاس.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن ساكنة هذا الحي يعانون من ضيق المكان الذي تتواجد به مساكنهم حيث يعجزون عن اقتناء آلة للغسيل.
هذا وطالب السكان من المسؤولين التدخل الفوري لإيجاد حل مناسب يساعدهم على التنقل وتأثيت منزلهم بأريحية.
وكان رواد موقع التواصل الإجتماع فايسبوك قد تداولوا في وقت سابق صورة مماثلة لإحدى المنازل المتواجدة بمدينة القصر الكبير.
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