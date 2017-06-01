جطو يطالب الوردي مد قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوثائق ومعلومات المراكز الإستشفائية ﻿

راسل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وزير الصحة الحسين الوردي يطالبه بإصدار تعليماته إلى المصالح والمراكز الإستشفائية بتقديم جميع الوثائق والمعلومات الضرورية إلى القضاة المكلفين

شوف تيفي

راسل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، وزير الصحة الحسين الوردي يطالبه بإصدار تعليماته إلى المصالح والمراكز الإستشفائية بتقديم جميع الوثائق والمعلومات الضرورية إلى القضاة المكلفين بإنجاز مهمة مراقبة تسيير المراكز الإستشفائية الجهوية والإقليمية.

وحسب الرسالة التي حصلت "شوف تيفي" على نسخة منها، سيشرع المجلس الأعلى للحسابات، في مراقبة تسيير المراكز الإستشفائية الجهوية والإقليمية المشار إليها طبقا للقانون رقم 62.09 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأستنادا للرسالة المرفوقة بقائمة المراكز الإستشفائية المراد مراقبتها، أخبر جطو الوزير الحسين الوردي "أن مهام المراقبة أسندت إلى قضاة المجالس الجهوية للحسابات عملا بمقتضيات المادة 58 من مدونة المحاكم المالية".