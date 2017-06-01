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تعديل حكومي مرتقب مع الدخول السياسي القادم تزامنا مع أحداث الحسيمة

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 19:53 تعديل حكومي مرتقب مع الدخول السياسي القادم تزامنا مع أحداث الحسيمة | بوليتيك
تعديل حكومي مرتقب مع الدخول السياسي القادم تزامنا مع أحداث الحسيمة
أعطى الملك محمد السادس وهو أعلى سلطة في البلد الأمر لإجراء تحقيق شامل في مشاريع الحسيمة المتعثرة، وأن تقدم النتائج في وقت وجيز قد لا يتعدى الشهر الواحد على أبعد تقدير.

شوف تيفي:

أعطى الملك محمد السادس وهو أعلى سلطة في البلد الأمر لإجراء تحقيق شامل في مشاريع الحسيمة المتعثرة، وأن تقدم النتائج في وقت وجيز قد لا يتعدى الشهر الواحد على أبعد تقدير.

وحرم الوزراء من العطلة لينكبوا على تنفيذ المشاريع، أي أن المحاسبة ستسير في خط متواز مع إنجاز المشاريع المتعثرة وتنفيذها خلال فترة الصيف، وهذا الأمر الملكي يعكس حرص الملك محمد السادس على مصلحة أبناء الريف كما حرصه على مصلحة كل الوطن، وعلى إنزال العقاب الضروري لمن خالفوا الأوامر وأهملوا المشاريع الحيوية في الحسيمة، إذ من المتوقع حسب مصادر مطلعة أن نشهد تعديلا حكوميا مع الدخول السياسي المقبل، وأن العاصفة ستطير بوجوه وزارية مخضرمة لها يد في تعطيل مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.

 

 

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