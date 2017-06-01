بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم ﻿

شوف تيفي:
كشفت مصادر محلية، أن زوجة البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم عابدين الحواص، أصيبت بالصدمة بعد عثور الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي على مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ17 مليار سنتيم داخل فيلتها بطماريس.
و قالت ذات المصادر، إن الزوجة دخلت لعيادة خاصة بعد الحروق التي أصيبت بها بعد قيامها بمحاولة الانتحار و اعتقال زوجها بسجن عكاشة.
و قد تم حجز المبلغ المالي المذكور من طرف الجهات المختصة، من أجل اضافته الى باقي التهم المتابع من خلالها الحواص والمتعلقة بـ" استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة"
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