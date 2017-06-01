 بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم ﻿
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بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم | مجتمع

بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على

الوطن شراكة أحلام

بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 18:59 بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم | مجتمع
بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم
كشفت مصادر محلية، أن زوجة البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم عابدين الحواص، أصيبت بالصدمة بعد عثور الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي على مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ17 مليار سنتيم داخل


شوف تيفي:

كشفت مصادر محلية، أن زوجة البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم عابدين الحواص، أصيبت بالصدمة بعد عثور الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي على مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ17 مليار سنتيم داخل فيلتها بطماريس.

و قالت ذات المصادر، إن الزوجة دخلت لعيادة خاصة بعد الحروق التي أصيبت بها بعد قيامها بمحاولة الانتحار و اعتقال زوجها بسجن عكاشة.

و قد تم حجز المبلغ المالي المذكور من طرف الجهات المختصة، من أجل اضافته الى باقي التهم المتابع من خلالها الحواص والمتعلقة بـ" استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة"



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