بعد اعتقال زوجها..زوجة البرلماني الحواص تحاول الانتحار و هذا ما وقع لها بعد العثور داخل منزلها على 17 المليار سنتيم ﻿

كشفت مصادر محلية، أن زوجة البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم عابدين الحواص، أصيبت بالصدمة بعد عثور الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي على مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ17 مليار سنتيم داخل



شوف تيفي:

كشفت مصادر محلية، أن زوجة البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم عابدين الحواص، أصيبت بالصدمة بعد عثور الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي على مبلغ مالي ضخم يُقدر بـ17 مليار سنتيم داخل فيلتها بطماريس.



و قالت ذات المصادر، إن الزوجة دخلت لعيادة خاصة بعد الحروق التي أصيبت بها بعد قيامها بمحاولة الانتحار و اعتقال زوجها بسجن عكاشة.



و قد تم حجز المبلغ المالي المذكور من طرف الجهات المختصة، من أجل اضافته الى باقي التهم المتابع من خلالها الحواص والمتعلقة بـ" استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة"





