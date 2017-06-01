فاجعة آخرى تهز شواطئ طنجة.. غرق شقيقين بشاطئ المريسات ﻿

كشف موقع طنجة 24 أن شاطئ المريسات بطنجة شَهد اليوم الثلاثاء غرق شقيقان، وذلك بعدما سجل شاطئ أشقار أمس الإثنين حالة غرق مماثلة راح ضحيتها شخصين.

شوف تيفي

كشف موقع طنجة 24 أن شاطئ المريسات بطنجة شَهد اليوم الثلاثاء غرق شقيقان، وذلك بعدما سجل شاطئ أشقار أمس الإثنين حالة غرق مماثلة راح ضحيتها شخصين.

وذكر المصدر ذاته، أن الهالكان اللذان يبلغان من العمر 11 و 8 سنوات كانا رفقة والديهما، حينما جرفتهما أمواج شاطئ منطقة المريسات.

هذا وبعد إشعارها بالواقعة المؤلمة حلت بشاطئ المريسات عناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل الطفلة البالغة 8سنوات إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة إلا أنها فارقت الحياة، فيما ما يزال البحث جاريا على شقيقها.

هذا وشهد أمس الإثنين تزامنا مع يوم عيد الفطر شاطئ أشقار غرق 3 شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، حيث لفظ البحر جثة أحدهم في وقت لاحق من الحادث في حين تم إنقاد واحد منهم.