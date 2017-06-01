مثير..بعد أزمة الدول الخليجية..مواطن كويتي سمى مولودته قطر و تلقى هدية غير متوقعة ﻿

لم يكن يتوقع مواطن كويتي يدعى ''طلال العنزي'' أن يتلقى هدية فاخر عبارة عن سيارة ''لاند كروز 2017''، بعد أن سمى ابنته ''قطر'' في خضم الأزمة الخليجية.

شوف تيفي:



لم يكن يتوقع مواطن كويتي يدعى "طلال العنزي" أن يتلقى هدية فاخر عبارة عن سيارة "لاند كروز 2017"، بعد أن سمى ابنته "قطر" في خضم الأزمة الخليجية.



و كشفت وسائل إعلام قطرية، أن مواطنا قطريا أهدى سيارة حديثة للرضيعة الكويتية "قطر" وذلك تقديرا لوالدها الذي أطلق على ابنته اسم قطر تعبيرا عن حبه ودعمه لدولة قطر.



و قد تم نشر صورة للبطاقة التعريفية لـ "قطر" بجانبها صورة السيارة حديثة الصنع "لاند كروز"، التي تلقاها الكويتي كعربون تقدير من أحد القطريين.



