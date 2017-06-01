مثير..بعد أزمة الدول الخليجية..مواطن كويتي سمى مولودته قطر و تلقى هدية غير متوقعة ﻿

شوف تيفي:
لم يكن يتوقع مواطن كويتي يدعى "طلال العنزي" أن يتلقى هدية فاخر عبارة عن سيارة "لاند كروز 2017"، بعد أن سمى ابنته "قطر" في خضم الأزمة الخليجية.
و كشفت وسائل إعلام قطرية، أن مواطنا قطريا أهدى سيارة حديثة للرضيعة الكويتية "قطر" وذلك تقديرا لوالدها الذي أطلق على ابنته اسم قطر تعبيرا عن حبه ودعمه لدولة قطر.
و قد تم نشر صورة للبطاقة التعريفية لـ "قطر" بجانبها صورة السيارة حديثة الصنع "لاند كروز"، التي تلقاها الكويتي كعربون تقدير من أحد القطريين.
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