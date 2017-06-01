 مثير..بعد أزمة الدول الخليجية..مواطن كويتي سمى مولودته قطر و تلقى هدية غير متوقعة ﻿
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مثير..بعد أزمة الدول الخليجية..مواطن كويتي سمى مولودته قطر و تلقى هدية غير متوقعة

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 18:49 مثير..بعد أزمة الدول الخليجية..مواطن كويتي سمى مولودته قطر و تلقى هدية غير متوقعة | دولي
مثير..بعد أزمة الدول الخليجية..مواطن كويتي سمى مولودته قطر و تلقى هدية غير متوقعة
لم يكن يتوقع مواطن كويتي يدعى ''طلال العنزي'' أن يتلقى هدية فاخر عبارة عن سيارة ''لاند كروز 2017''، بعد أن سمى ابنته ''قطر'' في خضم الأزمة الخليجية.

شوف تيفي:

لم يكن يتوقع مواطن كويتي يدعى "طلال العنزي" أن يتلقى هدية فاخر عبارة عن سيارة "لاند كروز 2017"، بعد أن سمى ابنته "قطر" في خضم الأزمة الخليجية.

و كشفت وسائل إعلام قطرية، أن مواطنا قطريا أهدى سيارة حديثة للرضيعة الكويتية "قطر" وذلك تقديرا لوالدها الذي أطلق على ابنته اسم قطر تعبيرا عن حبه ودعمه لدولة قطر.

و قد تم نشر صورة للبطاقة التعريفية لـ "قطر" بجانبها صورة السيارة حديثة الصنع "لاند كروز"، التي تلقاها الكويتي كعربون تقدير من أحد القطريين.

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شوف تيفي المغرب مواطن كويتي مولودة قطر

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