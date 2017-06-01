عاجل: ألمانيا تدخل على خط أزمة قطر مع الدول الخليجية ﻿

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل كل أطراف الأزمة القطرية اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مباشرة لتجنب التصعيد وحث إيران على الاضطلاع بدور إيجابي.

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دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل كل أطراف الأزمة القطرية اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات مباشرة لتجنب التصعيد وحث إيران على الاضطلاع بدور إيجابي.

وبعد اجتماع استمر 90 دقيقة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قال جابرييل للصحفيين "كلما طال أمد الأزمة بشأن قطر ستصبح خطوط الصراع أعمق وأقوى".

وأضاف "نتطلع إلى مناقشة مباشرة في أقرب وقت ممكن بين جميع الأطراف المعنية لأن مزيدا من التصعيد لا يخدم أحدا".

وقال جابرييل إن اتفاقا أبرم في عام 2015 رفعت بموجبه القوى الكبرى العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي ساعد في تجنب صراع عسكري.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق لكن جابرييل قال إن ألمانيا وأوروبا ستقاومان أي محاولات لإلغائه.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو واتهموها بدعم إسلاميين متشددين وهو ما تنفيه قطر.

وأصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا تشمل إغلاق قناة الجزيرة وتقليص العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات.





