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بالفيديو..فنان مغربي يصدم الستاتي بسبب هذه الأغنية الشهيرة

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 18:37 بالفيديو..فنان مغربي يصدم الستاتي بسبب هذه الأغنية الشهيرة | ثقافة و فنون
بالفيديو..فنان مغربي يصدم الستاتي بسبب هذه الأغنية الشهيرة
توصلت ''شوف تيفي'' بفيديوهات حصرية من الفنان عزيز بوعلام ،يؤكد فيها أن الأغنية الشهيرة الشعبية ''عطيني الفيزا و الباسبور'' تعود له و ليس كما يتم الترويج لها من قبل الفنان المغربي عبد العزيز الستاتي.


شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بفيديوهات حصرية من الفنان عزيز بوعلام ،يؤكد فيها أن الأغنية الشهيرة الشعبية "عطيني الفيزا و الباسبور" تعود له و ليس كما يتم الترويج لها من قبل الفنان المغربي عبد العزيز الستاتي.

و قد نفى أن يكون الستاتي قد كتب و لحن الأغنية، مؤكدا أنه هو من لحنها و كتبها و أداها قبل عبد العزيز الستاتي مستدلا بالقول أن مجموعة من الفنانين المغاربة على علم بهذا الموضوع.

بوعلام طالب من الستاتي من خلال اتصال مع "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء،بمقابلة تلفزية وجها لوجه لكي يثبت ذلك أمام المغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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