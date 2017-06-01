أخنوش يشرف على تنصيب ولاة جهتي أكادير وكلميم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش سيشرف يوم غد الأربعاء على تعيين ''أحمد حجي'' العامل الجديد لإقليم أكادير إدواتنان ووالي جهة سوس ماسة خلفا

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش سيشرف يوم غد الأربعاء على تعيين "أحمد حجي" العامل الجديد لإقليم أكادير إدواتنان ووالي جهة سوس ماسة خلفا لزينب العدوي التي تم تعيينها بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية.



وحسب مصادر مطلعة، سيشرف عزيز أخنوش كذلك على حفل تنصيب الوالي الجديد على جهة كلميم واد نون "الناجم أبهاي"، بعد تعيينهما من طرف الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا.





