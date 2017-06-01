دولة إسلامية تمنع بيع الخمور أثناء وقت العمل لهذا السبب ﻿

قررت ولاية جوبيك جنوبي جمهورية جنوب السودان منع بيع الخمور في مقاطعات الولاية العشر، بما فيها العاصمة جوبا.



شوف تيفي







قررت ولاية جوبيك جنوبي جمهورية جنوب السودان منع بيع الخمور في مقاطعات الولاية العشر، بما فيها العاصمة جوبا.



وكشف موقع « العربي » أن حاكم الولاية أوغسطينو جاد الله واني خرج بهذا القرار من أجل حفظ الولاية من الدمار خصوصا بعد تعاطي الشباب للخمر مما أدى إلى غياب الإحترام بينهم وبين القادات الحكومية بالولاية.



هذا وبعد القرار المذكور، لم يتم الكشف عن طبيعة العقوبات التي ستُفرض على المخالفين.



للإشارة، فإن الجهات المعنية بمدينة جوبا سبق لها وأن أصدرت توجيهات صارمة تقضي بعدم فتح أبواب الملاهي أثناء ساعات العمل الرسمية، بالرغم من أنه لا وجود لأي قانون يمنع بيع أو تعاطي الخمور بالسودان، إلا أن السلطات المحلية تسعى إلى الحد من تفشي الجرائم والأثار السلبية التي يمكن أن يُسببها الخمر.













