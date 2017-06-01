سرقة شرطي بطريقة غريبة بالدارالبيضاء ليلة عيد الفطر وهذه التفاصيل ﻿

شهدت منطقة الهراويين ليلة عيد الفطر واقعة خطيرة، بعد إقدام مجهوليْن على اعتراض سبيل شرطي بزيه المدني وتجريده من جميع ممتلكاته بالإضافة إلى الأصفاد التي كانت بحوزته.

شوف تيفي:

شهدت منطقة الهراويين ليلة عيد الفطر واقعة خطيرة، بعد إقدام مجهوليْن على اعتراض سبيل شرطي بزيه المدني وتجريده من جميع ممتلكاته بالإضافة إلى الأصفاد التي كانت بحوزته.

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" قام المجهولين بسرقة مبلغ مالي حدد في 2700 درهم و هاتفين نقالين من الشرطي و أصفاده قبل أن يتأكدوا منها و يعيدانها له.

و مباشرة بعد هذا الحادث، توجه الشرطي إلى المصالح الأمنية ووضع شكاية في موضوع السرقة، و بعد حملات تمشيطية قامت بها شرطة مولاي رشيد بتنسيق مع الشرطة القضائية ،تم توقيف المعنيين بالأمر الملقبين بولد المطرب و"المبجقل" الذين أبديا بعد تتبع خطواتهما مقاومة شديدة.

و سيجرى حسب ذات المصادر، يوم غد الأربعاء تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة.