سرقة شرطي بطريقة غريبة بالدارالبيضاء ليلة عيد الفطر وهذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
شهدت منطقة الهراويين ليلة عيد الفطر واقعة خطيرة، بعد إقدام مجهوليْن على اعتراض سبيل شرطي بزيه المدني وتجريده من جميع ممتلكاته بالإضافة إلى الأصفاد التي كانت بحوزته.
و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" قام المجهولين بسرقة مبلغ مالي حدد في 2700 درهم و هاتفين نقالين من الشرطي و أصفاده قبل أن يتأكدوا منها و يعيدانها له.
و مباشرة بعد هذا الحادث، توجه الشرطي إلى المصالح الأمنية ووضع شكاية في موضوع السرقة، و بعد حملات تمشيطية قامت بها شرطة مولاي رشيد بتنسيق مع الشرطة القضائية ،تم توقيف المعنيين بالأمر الملقبين بولد المطرب و"المبجقل" الذين أبديا بعد تتبع خطواتهما مقاومة شديدة.
و سيجرى حسب ذات المصادر، يوم غد الأربعاء تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة.
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