بالفيديو.. انقلاب سيارتين خفيفتين بأكادير وها شنو وقع ﻿

شهِد حي أنزا بمدينة أكادير صباح يومه الثلاثاء حادثة سير خطيرة بعدما اصطدمت سيارتين خفيفتين ببعضهما بسبب السرعة المفرطة.

شوف تيفي

شهِد حي أنزا بمدينة أكادير صباح يومه الثلاثاء حادثة سير خطيرة بعدما اصطدمت سيارتين خفيفتين ببعضهما بسبب السرعة المفرطة.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الحادث خلف بعد الجروح في صفوف السائقين استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة.

وقد فقد حلت العناصر الأمنية بعين المكان من أجل فتح تحقيق في ظروف الحادث المروع الذي كاد أن يودي بحياة المصابين.