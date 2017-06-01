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مؤذن يعتدي على مواطن مسن بمراكش

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 17:40 مؤذن يعتدي على مواطن مسن بمراكش | حوادث و حقوق
مؤذن يعتدي على مواطن مسن بمراكش
أعلنت وسائل إعلام محلية، أن مؤذن بمسجد ديور السعادة بمدينة مراكش اعتدى على مواطن مُسن بالمدينة المذكورة أمس الإثنين.

شوف تيفي

أعلنت وسائل إعلام محلية، أن مؤذن بمسجد ديور السعادة بمدينة مراكش اعتدى على مواطن مُسن بالمدينة المذكورة أمس الإثنين.

وفي تفاصيل الواقعة، اعتدى المؤذن على شيخ مسن بعدما حاول الأخير دخول المسجد في انتظار صلاة العصر ليتطور الخلاف بينهما، حيث انهال المؤذن بالضرب على المسن ليرديه أرضا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور وقوع الحادث، حلت بعين المكان الوقاية المدينة حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية، في حين تم فتح تحقيق مع المُعتدي في ظروف وملابسات الواقعة.

 

 

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