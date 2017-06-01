خلافا للمتداول.. سعد الدين العثماني حاضر في أحداث الحسيمة يوم عيد الفطر ﻿

كشف مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتبع بشكل دقيق المسيرة الإحتجاجية والأحداث الدامية التي رافقتها عشية يوم أمس الإثنين الموافق لعيد الفطر المبارك بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تتبع بشكل دقيق المسيرة الإحتجاجية والأحداث الدامية التي رافقتها عشية يوم أمس الإثنين الموافق لعيد الفطر المبارك بمدينة الحسيمة.



وأوضح ذات المصدر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أجرى مكالمات هاتفية متكررة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أثناء المواجهات التي جرت يوم أمس بمدينة الحسيمة بين بعض المحتجين وقوات الأمن.



وحسب ذات المصدر المقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دأب على عقد إجتماع مصغر يضم إلى جانب وزير الداخلية وزير العدل والحريات، للإطلاع على الأوضاع بشكل دقيق، حيث سبق وأن صرح بأنه يعقد الإجتماع المصغر بشكل متواصل بعد كل مسيرة إحتجاجية بالريف.







