بعد دعمه لـــ''ماكرون''..رئيس وزراء فرنسا السابق يستقيل من الحزب الإشتراكي ﻿

صرح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الفرنسى السابق، مانويل فالس، عبر اذاعة ''ار تى ال ان''، أنه سيغادر الحزب الاشتراكى، الذى يشهد تفككا واسع النطاق، مؤكدا بالقول ''جزءا من حياتي السياسية ينتهى، أغادر

شوف تيفي





صرح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الفرنسى السابق، مانويل فالس، عبر اذاعة ''ار تى ال ان''، أنه سيغادر الحزب الاشتراكى، الذى يشهد تفككا واسع النطاق، مؤكدا بالقول ''جزءا من حياتي السياسية ينتهى، أغادر الحزب الاشتراكى، أو أن الحزب الاشتراكى يغادرنى''.



وتولى ''فالس''، المعروف بفورات غضبه وطبعه الحاسم، رئاسة الوزراء لدى الرئيس الاشتراكى، فرنسوا هولاند، من 2014 إلى 2016، وكان على خلاف منذ أشهر مع حزبه الممزق بين تيارات متباعدة، وبعد هزيمته فى يناير، فى الانتخابات التمهيدية الاشتراكية، أعلن دعم ''ماكرون''، من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، مديرًا ظهره لمرشح حزبه، ''بونوا آمون''.



وتعرض ''فالس''، أثناء ترؤسه للحكومة، لانتقادات من جناح يسار حزبه الذى أخذ عليه مواقف شديدة الصرامة فى المجال الأمنى، وأكد فالس، أنه سيكون ضمن أكثرية إيمانويل ماكرون، في الجمعية الوطنية، ولم يستبعد الانضمام إلى الحزب الرئاسى ''الجمهورية إلى الأمام''.





