بالصور: أخطر عملية سرقة ليلة عيد الفطر بالدارالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
تعرضت وكالة بنكية تابعة لـ"البنك المغربي للتجارة الخارجية بحي الرحمة بالدارالبيضاء، لعملية سرقة من طرف مجهولين يوم الأحد المنصرم.
وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" فإن السارقين استولوا على مبالغ مالية كبيرة بعد أن أزاحوا و بطريقة ذكية جزءا من الواجهات الزجاجية للوكالة بالكسر ليقوموا بالتسلل إلى داخلها.
و قد استغل مرتكبو هذه الجريمة عطلة نهاية الأسبوع التي جاءت متزامنة مع عطلة عيد الفطر في هذه العملية الإجرامية الخطيرة.
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