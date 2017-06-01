بعد اعتقاله..العثور على 17 مليار داخل منزل برلماني و رئيس بلدية حد السوالم ﻿

كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت على مبلغ مالي جد ضخم يقدر ب17 مليار بالعملة المغربية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى 3 ملايير في حسابه البنكي داخل منزل رئيس بلدية حد

شوف تيفي:

كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت على مبلغ مالي جد ضخم يقدر ب17 مليار بالعملة المغربية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى 3 ملايير في حسابه البنكي داخل منزل رئيس بلدية حد السوالم.

و كانت الفرقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، اعتقلت زين العابدين حواص، البرلماني عن حزب الاستقلال بإقليم برشيد ورئيس بلدية حد السوالم، بعد التحقيق معه .

و قد تم وضع البرلماني المعتقل رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال.