بعد اعتقاله..العثور على 17 مليار داخل منزل برلماني و رئيس بلدية حد السوالم ﻿

شوف تيفي:
كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجزت على مبلغ مالي جد ضخم يقدر ب17 مليار بالعملة المغربية من فئة 200 درهم، بالإضافة إلى 3 ملايير في حسابه البنكي داخل منزل رئيس بلدية حد السوالم.
و كانت الفرقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، اعتقلت زين العابدين حواص، البرلماني عن حزب الاستقلال بإقليم برشيد ورئيس بلدية حد السوالم، بعد التحقيق معه .
و قد تم وضع البرلماني المعتقل رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال.
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