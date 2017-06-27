لولو الألطاف الإلهية..كارثة كانت ستقع بأكادير ثاني أيام عيد الفطر وهاشنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حادثة سير خطيرة وقعت يومه الثلاثاء على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة أكادير ومنطقة تغازوت السياحية، وذلك بعدما اصطدمت شاحنة كبيرة محملة بقنينات غاز البوتان بشاحنة أخرى محملة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن حادثة سير خطيرة وقعت يومه الثلاثاء على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة أكادير ومنطقة تغازوت السياحية، وذلك بعدما اصطدمت شاحنة كبيرة محملة بقنينات غاز البوتان بشاحنة أخرى محملة بصهريج من الحجم الكبير للوقود.

وذكرت مصادر محلية، أن الحادث الخطير وقع بسبب عدم احترام سائق شاحنة البوتان الأسبقية وبسبب السرعة المفرطة التي كان يسير بها بعدما فقد السيطرة على مقود الشاحنة ليصطدم بالشاحنة الأخرى المحملة بصهريج الوقود المشتعل.

وفور تداول الصورة على نطاق واسع عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عبر النشطاء عن تخوفهم من الحادثة حيث كان من المحتمل أن يتسبب الحادث في انفجار قوي بفعل إحتواء الشاحنتين معا على مواد قابلة للإشتعال والإنفجار في أي وقت.