صادم: حلا الترك تصدم والدها والأخير يتبرأمنها ﻿

قالت ابنة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما خلال ظهورها بإحدى البرامج التلفزية بالخليج أنها تعاقدت مع شركة بلاتينيوم ريكوردز لمدة خمس سنوات، بعد أن فكت ارتباطها بشركة الإنتاج التابعة

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قالت ابنة محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطما خلال ظهورها بإحدى البرامج التلفزية بالخليج أنها تعاقدت مع شركة بلاتينيوم ريكوردز لمدة خمس سنوات، بعد أن فكت ارتباطها بشركة الإنتاج التابعة لوالدها محمد الترك.

وذكرت حلا أن شركة بلاتينوم ريكوردز ستساعدها على اتخاد قرارات صائبة على عكس شركة والدها، كما وعدت جمهورها أنها ستعود حلا التي تَعرف عليها العالم العربي سابقا.

ومن جهته، وجه محمد الترك رسالة قاسية لابنته حلا الترك خلال عيد الفطر، حيث تبرأ منها بسبب انتقاذها وإهانتها لزوجته باطمة، بعد مرورها في البرنامج المذكور.