خبر غير سار لـ ''غوغل '' وهاشنو واقع ﻿

قرر الإتحاد الأوروبي يومه الثلاثاء فرض غرامة مالية قاسية قدرها 2.7 مليار دولار على شركة غوغل العالمية، وذلك بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الإنترنت.

شوف تيفي

قرر الإتحاد الأوروبي يومه الثلاثاء فرض غرامة مالية قاسية قدرها 2.7 مليار دولار على شركة غوغل العالمية، وذلك بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الإنترنت.

وجاء هذا القرار، بعد التحقيقات المفصلة التي باشرها الإتحاد الأوروبي على مدى سنوات، حيث تبين على أن محرك البحث الأكثر شهرة عبر العالم، متورط في انتهاكه لقوانين مكافحة الإحتكار في أوروبا.

هذا ويتابع الإتحاد الأوروبي غوغل بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت لأجل تعزيز حظوظ خدماته التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية.

وبهذا الصدد، قالت مفوضية شؤون المنافسة في الإتحاد الأوروبي، أن غوغل لا يعطيه الحق في أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد، بالرغم من تقديمه لمنتجات مبتكرة.