 خبر غير سار لـ ''غوغل '' وهاشنو واقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: أخطر عملية سرقة ليلة عيد الفطر بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور: أخطر عملية سرقة ليلة عيد الفطر بالدارالبيضاء

بعد اعتقاله..العثور على 17 مليار داخل منزل برلماني و رئيس بلدية حد السوالم | حوادث و حقوق

بعد اعتقاله..العثور على 17 مليار داخل منزل برلماني و رئيس بلدية حد السوالم

لولو الألطاف الإلهية..كارثة كانت ستقع بأكادير ثاني أيام عيد الفطر وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

لولو الألطاف الإلهية..كارثة كانت ستقع بأكادير ثاني أيام عيد الفطر وهاشنو وقع

بالفيديو..شاهد كيف استفز محتجون القوات العمومية بالحسيمة في عيد الفطر وهكذا تفاعلت قناة الأولى | بووز

بالفيديو..شاهد كيف استفز محتجون القوات العمومية بالحسيمة في عيد الفطر وهكذا تفاعلت قناة الأولى

رئيس بلدية الحسيمة يخرج عن صمته ويصرخ باسطا | بوليتيك

رئيس بلدية الحسيمة يخرج عن صمته ويصرخ ''باسطا''

طريقة ذكية..شوفو كيفاش شفر موطور وهرب (فيديو) | بووز

طريقة ذكية..شوفو كيفاش شفر موطور وهرب (فيديو)

صادم: حلا الترك تصدم والدها والأخير يتبرأمنها | ثقافة و فنون

صادم: حلا الترك تصدم والدها والأخير يتبرأمنها

خبر غير سار لـ غوغل وهاشنو واقع | نت 2.0

خبر غير سار لـ ''غوغل '' وهاشنو واقع

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر

الوطن شراكة أحلام

خبر غير سار لـ ''غوغل '' وهاشنو واقع

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 15:16 خبر غير سار لـ غوغل وهاشنو واقع | نت 2.0
خبر غير سار لـ ''غوغل '' وهاشنو واقع
قرر الإتحاد الأوروبي يومه الثلاثاء فرض غرامة مالية قاسية قدرها 2.7 مليار دولار على شركة غوغل العالمية، وذلك بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الإنترنت.

شوف تيفي

قرر الإتحاد الأوروبي يومه الثلاثاء فرض غرامة مالية قاسية قدرها 2.7 مليار دولار على شركة غوغل العالمية، وذلك بسبب انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الإنترنت.

 وجاء هذا القرار، بعد التحقيقات المفصلة التي باشرها الإتحاد الأوروبي على مدى سنوات، حيث تبين على أن محرك البحث الأكثر شهرة عبر العالم، متورط في انتهاكه لقوانين مكافحة الإحتكار في أوروبا.

 هذا ويتابع الإتحاد الأوروبي غوغل بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت لأجل تعزيز حظوظ خدماته التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية.

 وبهذا الصدد، قالت مفوضية شؤون المنافسة في الإتحاد الأوروبي، أن غوغل لا يعطيه الحق في أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد، بالرغم من تقديمه لمنتجات مبتكرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

غوغل غرامة مالية الاتحاد الأوروبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا ما قررته سامسونغ بعد سحب غالاكسي نوت7 من الأسواق بسبب مخاطر انفجارها | نت 2.0

هذا ما قررته سامسونغ بعد سحب غالاكسي نوت7 من الأسواق بسبب مخاطر انفجارها

خبر غير سار للمغاربة.. توقف تطبيق الواتساب يوم 30 يونيو لهذه الأسباب | نت 2.0

خبر غير سار للمغاربة.. توقف تطبيق الواتساب يوم 30 يونيو لهذه الأسباب

بعد طرحها S8 وS8 بلوس..سامسونغ تُطلق هاتفها الأغلى ثمنا | نت 2.0

بعد طرحها S8 وS8 بلوس..سامسونغ تُطلق هاتفها الأغلى ثمنا

كيفية زيادة سرعة الانترنيت بطريقة سهلة لاتستغرق الا دقيقة واحدة | نت 2.0

كيفية زيادة سرعة الانترنيت بطريقة سهلة لاتستغرق الا دقيقة واحدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عكس فرحة العيد..بسبب الفقر أطفال صغار خدامين أيام عيد الفطر..جد مؤثر | بــووز
منذ 58 دقيقة

عكس فرحة العيد..بسبب الفقر أطفال صغار خدامين أيام عيد الفطر..جد مؤثر

سوريون مزيفون.. رجل يكشف زيف إدعاء بعض المهاجرين على أنهم سوريين من أجل كسب عطف الناس | قنوات أخرى

سوريون مزيفون.. رجل يكشف زيف إدعاء بعض المهاجرين على أنهم سوريين من أجل كسب عطف الناس

بالفيديو..مبادرة رائعة من أبناء مدينة مراكش اتجاه لاجئين سوريين في عيد الفطر | بــووز

بالفيديو..مبادرة رائعة من أبناء مدينة مراكش اتجاه لاجئين سوريين في عيد الفطر

بالفيديو.. توأم يخلق الحدث في عيد الفطر بفاس | بــووز

بالفيديو.. توأم يخلق الحدث في عيد الفطر بفاس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور: أخطر عملية سرقة ليلة عيد الفطر بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 26 دقيقة

بالصور: أخطر عملية سرقة ليلة عيد الفطر بالدارالبيضاء

بعد اعتقاله..العثور على 17 مليار داخل منزل برلماني و رئيس بلدية حد السوالم | حوادث و حقوق

بعد اعتقاله..العثور على 17 مليار داخل منزل برلماني و رئيس بلدية حد السوالم

لولو الألطاف الإلهية..كارثة كانت ستقع بأكادير ثاني أيام عيد الفطر وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

لولو الألطاف الإلهية..كارثة كانت ستقع بأكادير ثاني أيام عيد الفطر وهاشنو وقع

بالفيديو..شاهد كيف استفز محتجون القوات العمومية بالحسيمة في عيد الفطر وهكذا تفاعلت قناة الأولى | بووز

بالفيديو..شاهد كيف استفز محتجون القوات العمومية بالحسيمة في عيد الفطر وهكذا تفاعلت قناة الأولى

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.