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عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر

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عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 15:02 عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر
تعيش أسرة بسيطة تنحدر من منطقة الفلاح بتمارة على وقع فاجعة حقيقية بعد اختطاف ابنتها الشابة قبل حلول عيد الفطر.

شوف تيفي:

تعيش أسرة بسيطة تنحدر من منطقة الفلاح بتمارة على وقع فاجعة حقيقية بعد اختطاف ابنتها الشابة قبل حلول عيد الفطر.

و قالت العائلة إنها وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية تفيد باختفاء ابنتها الزوهرية و التي تبلغ من العمر 15 سنة.

و كشفت ذات المصادر، أن الفتاة سبق و أن تعرضت لمحاولة الاختطاف عندما كانت طفلة صغيرة.

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شوف تيفي المغرب رقم الهاتف زوهرية فتاة

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