عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر ﻿

شوف تيفي:
تعيش أسرة بسيطة تنحدر من منطقة الفلاح بتمارة على وقع فاجعة حقيقية بعد اختطاف ابنتها الشابة قبل حلول عيد الفطر.
و قالت العائلة إنها وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية تفيد باختفاء ابنتها الزوهرية و التي تبلغ من العمر 15 سنة.
و كشفت ذات المصادر، أن الفتاة سبق و أن تعرضت لمحاولة الاختطاف عندما كانت طفلة صغيرة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.