عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة تمارة أيام عيد الفطر ﻿

تعيش أسرة بسيطة تنحدر من منطقة الفلاح بتمارة على وقع فاجعة حقيقية بعد اختطاف ابنتها الشابة قبل حلول عيد الفطر.

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تعيش أسرة بسيطة تنحدر من منطقة الفلاح بتمارة على وقع فاجعة حقيقية بعد اختطاف ابنتها الشابة قبل حلول عيد الفطر.

و قالت العائلة إنها وضعت شكاية لدى المصالح الأمنية تفيد باختفاء ابنتها الزوهرية و التي تبلغ من العمر 15 سنة.

و كشفت ذات المصادر، أن الفتاة سبق و أن تعرضت لمحاولة الاختطاف عندما كانت طفلة صغيرة.