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فضيحة تهز مهرجان حب الملوك بصفرو والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

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فضيحة تهز مهرجان حب الملوك بصفرو والمسؤولين آوت

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 14:40 فضيحة تهز مهرجان حب الملوك بصفرو والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق
فضيحة تهز مهرجان حب الملوك بصفرو والمسؤولين آوت
كشف بيان صادر عن جمعيات المجتمع المدني بمدينة صفرو، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، عن خروقات واختلالات تنظيمية تُرافق مهرجان حب الملوك في دورته 97 منها تبديد الأموال العمومية بدون سند قانوني والسماح

شوف تيفي

 كشف بيان صادر عن جمعيات المجتمع المدني بمدينة صفرو، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، عن خروقات واختلالات تنظيمية تُرافق مهرجان حب الملوك في دورته 97 منها تبديد الأموال العمومية بدون سند قانوني والسماح لمؤسسة كرز تنظيم المهرجان وتصرف بماليته رغم أن الجمعية غير قانونية.

 هذا وطالبت الجمعيات من خلال البيان من وزراة الداخلية والمالية والمجلس الجهوي بالوقوف على حجم خروقات هاته المؤسسة وتحميل المسؤلية لعامِل وباشا مدينة صفرو.

وبهذا الخصوص، دعت الجهات المذكورة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل الموافق لـ 03 يوليوز أمام مقر بلدية صفرو والتنديد بهذه الخروقات.

 

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