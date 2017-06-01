الإدارة الأمريكية تستقبل اليوم وزيرا قطر والكويت لبحث أزمة الخليج ﻿

يستقبل اليوم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بواشنطن اليوم الثلاثاء، كلا من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد الله

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يستقبل اليوم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بواشنطن اليوم الثلاثاء، كلا من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد العبد الله الصباح لبحث الأزمة الخليجية التي اندلعت بعد فرض السعودية والإمارات والبحرين حصارا على قطر.

ووصل أمس الاثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، في زيارة رسمية تزامنا مع زيارة وزير الخارجية القطري، ;إضافة إلى وزير الخارجية الأميركي سيلتقي الوزيران كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

وكان بيان للخارجية الأميركية قال في وقت سابق إن دولة قطر تجري مراجعة دقيقة لسلسلة المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مضيفا أنه من الصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك عدة مجالات ملحوظة يمكن أن تشكل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة.

وأضاف البيان أن هذه الدول الحليفة لبلاده تكون أقوى عندما تتعاون في ما بينها لتحقيق هدف يتفق عليه الجميع وهو محاربة الإرهاب، وقال إنه يتعين على كل الدول القيام بشيء للمساهمة في هذه الجهود.