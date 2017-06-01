هذا ما قررته سامسونغ بعد سحب غالاكسي نوت7 من الأسواق بسبب مخاطر انفجارها ﻿

ذكرت صحف كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، أن العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ أعلن أنه سيطلق الأسبوع المقبل صيغة محدثة من هاتف غالاكسي نوت 7، بعد ثمانية أشهر على اضطراره إلى سحب كل الهواتف من هذا الطراز

شوف تيفي:

ذكرت صحف كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، أن العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ أعلن أنه سيطلق الأسبوع المقبل صيغة محدثة من هاتف غالاكسي نوت 7، بعد ثمانية أشهر على اضطراره إلى سحب كل الهواتف من هذا الطراز من العالم بسبب مخاطر انفجارها.

وكانت الشركة قد اضطرت إلى سحب 2,5 ملايين هاتف من نوع غالاكسي نوت7 بسبب مخاطر انفجار البطارية، قبل أن توقف إنتاج هذا الهاتف الذي كان يفترض أن ينافس آيفون7.

وتكبدت الشركة خسائر تقدر بمليارات الدولار، كما تضررت مصداقيتها بشكل كبير بعد الحادث.

وأعربت منظمة غرينبيس عن قلقها بشأن ملايين الهواتف التي تم سحبها من الأسواق، وإمكانية تشكيلها مصدرا للتلوث.

وأوردت وكالة يونهاب وغيرها من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر صناعية أن سامسونغ ستبدأ بعرض صيغة محدثة من نوت7 في متاجرها.

ومن المقرر ان يبدأ بيع الجهاز في 7 يوليوز المقبل بسعر 700 ألف ون (549 أورو)، حيث سيزود ببطارية جديدة وبرامج تشغيل جديدة باسم غالاكسي نوت فاندوم إديشون (اف اي).

وكانت سامسونغ قد أعلنت في أواخر مارس الماضي أنها ستبيع نسخا جديدة من هاتف غالاكسي نوت7.

وأوضحت المجموعة أنها "ستعيد تدوير الأجهزة وتكييفها حتى تكون صديقة للبيئة".