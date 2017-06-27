بالصورة:رد صادم من هيفاء وهبي بعد الإفراج عن أصالة نصري ..وهذا ما قالته ﻿

شوف تيفي:
رد صادم و غير متوقع من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على خبر الافراج عن الفنانة السورية أصالة نصري،حيث عبرت عن غضبها من خلال تعليق ساخر عبر تغريدة بالتويتر.
و كتبت هيفا" "والله لو كنت أعرف أن تهريب الكوكايين مالوش عقوبة كنت عملت نهاية كوميدية للحرباية" و عملنالو نهاية كوميدية.
و قد جرى توقيف أصالة يوم عيد الفطر ببيروت بتهمة حيازة غرامين من الكوكايين قبل أن يتم الإفراج عنها أمس الإثنين.
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