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قطار يخرج عن سكته والحصيلة ثقيلة بتونس

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 13:47 قطار يخرج عن سكته والحصيلة ثقيلة بتونس | دولي
قطار يخرج عن سكته والحصيلة ثقيلة بتونس
أصيب 23 شخصا على الأقل إثر خروج قطار لنقل الركاب كان على متنه حوالي 400 شخص ليلة الإثنين-الثلاثاء عن مساره في شمال غرب تونس، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة التونسية.

شوف تيفي

 أصيب 23 شخصا على الأقل إثر خروج قطار لنقل الركاب كان على متنه حوالي 400 شخص ليلة الإثنين-الثلاثاء عن مساره في شمال غرب تونس، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة التونسية.

 وأضافت المصادر ذاتها، أن العديد من سيارات الإسعاف وصلت لعين المكان من أجل نقل الجرحى الذين أصيبوا إثر خروج أربعة عربات للقطار الرابط بين تونس العاصمة وغار الدماء عن السكة بمنطقة برج التومي إلى مستشفيات مدينتي مجاز الباب وطبربة.

هذا وخلف الحادث المذكورة إصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وذلك في حصيلة أولية مرشحة للإرتفاع.

وأكدت المصادر أنه تم توفير حافلات نقلت المسافرين العالقين في مدينة مجاز الباب وعددهم حوالي 150 مسافرا إلى وجهتهم. وأشار إلى أنه سيتم استئناف حركة القطارات بشكل عادي ابتداء من اليوم الثلاثاء لافتا إلى أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الحادث التي لا تزال غير معروفة لحدود الساعة.

 

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دولي قطار يخرج عن مساره الحصيلة ثقيلة تونس شوف تيفي

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