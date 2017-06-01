عاجل: مقتل 42 شخصا في ضربة جوية بسوريا ثاني أيام العيد ﻿

شوف تيفي:
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 42 شخصا قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا.
وأوضح المرصد أن الضربة الجوية وقعت فجر أمس الاثنين وأصابت مبنى في مدينة الميادين يستخدمه داعش كسجن.
وأشار إلى أن متحدثا باسم التحالف قال إنه سيتحقق سريعا من هذا الأمر
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.