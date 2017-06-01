عاجل: مقتل 42 شخصا في ضربة جوية بسوريا ثاني أيام العيد ﻿

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 42 شخصا قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا.

شوف تيفي:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 42 شخصا قتلوا في ضربة جوية نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن الضربة الجوية وقعت فجر أمس الاثنين وأصابت مبنى في مدينة الميادين يستخدمه داعش كسجن.

وأشار إلى أن متحدثا باسم التحالف قال إنه سيتحقق سريعا من هذا الأمر