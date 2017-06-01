 محكمة ألمانية تقضي بتعويض معلمة مسلمة إثر رفض طلب توظيفها بسبب الحجاب ﻿
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محكمة ألمانية تقضي بتعويض معلمة مسلمة إثر رفض طلب توظيفها بسبب الحجاب

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 13:36 محكمة ألمانية تقضي بتعويض معلمة مسلمة إثر رفض طلب توظيفها بسبب الحجاب | دولي
محكمة ألمانية تقضي بتعويض معلمة مسلمة إثر رفض طلب توظيفها بسبب الحجاب
قضت محكمة العمل في العاصمة الألمانية برلين بمنح تعويض مالي لمعلمة مسلمة على إثر رفض طلب توظيفها من قبل إحدى المدارس بسبب ارتدائها الحجاب. وأعلنت المحكمة اليوم أن المعلمة المسلمة وولاية المدينة

شوف تيفي:

قضت محكمة العمل في العاصمة الألمانية برلين بمنح تعويض مالي لمعلمة مسلمة على إثر رفض طلب توظيفها من قبل إحدى المدارس بسبب ارتدائها الحجاب. وأعلنت المحكمة اليوم أن المعلمة المسلمة وولاية المدينة أبرمتا تسوية بعد نزاع قانوني بينهما، مشيرة إلى أن الولاية ألزمت نفسها بدفع تعويض مالي للمعلمة.

وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة أنه من المنتظر إجراء جلسة مع معلمة ملسمة أخرى تعرضت لنفس الأمر .

وكانت المرأتان قد تقدمتا بطلب لشغل وظيفة في مدرسة ببرلين، وخلال المقابلة كانت هناك إشارات تفيد بعدم السماح لهما كمعلمتين بارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية داخل المدرسة، وذلك وفقا لقانون الحياد في الولاية.

وكانت محكمة العمل قد قضت في مطلع فبراير الماضي بتعويض مالي قدره 8680 أورو لمعلمة مسلمة تم رفضها بسبب الحجاب، إذ رأت المحكمة أن المرأة تعرضت للإهمال. وكانت المرأة قد أكدت بأنه تم رفضها بسبب غطاء الرأس، وهو ما اعتبرته تمييزا ضدها. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الذي أصدرته في الواقعة يتعلق بحكم لحالة فردية.

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