بالصورة:أول رد غير متوقع من أصالة بعد توقيفها بتهمة حيازة الكوكايين ببيروت وهذا ما قالته ﻿

بعد مرور يوم كامل على توقيفها بسبب المخدرات، كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، في رسالة نشرتها على حسابها الرسمي بالانستغرام، أنها سعيدة بالمحبة والاهتمام والثقة التي غمرها بها جمهورها وأصدقاها

شوف تيفي:

بعد مرور يوم كامل على توقيفها بسبب المخدرات، كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، في رسالة نشرتها على حسابها الرسمي بالانستغرام، أنها سعيدة بالمحبة والاهتمام والثقة التي غمرها بها جمهورها وأصدقاها بعد الأزمة العصيبة التي مرت منها.

وأشارت أصالة إلى كونها لم تعتد في حياتها على التفسير أو التوضيح أو حتى أن تكون بمكان المتهم، ليس فقط لثقتها بنفسها، ولكن أيضا لكونها منذ صغرها وهناك من يهتم بها ويعلمها.

وتحدثت أصالة عن بيروت مؤكدةً أنها "حبيبتها وتوأمها"، والأشخاص المتواجدون بها يساعدونها ويحبونها أكثر من غيرهم، وهو ما يجعلها تشعر وكأنها خلقت فيها وتعشق كل ذرة من ترابها، ولن تحزن منها بسبب ما جرى، خاصة أنها ليس لها ذنب فيما حدث، حسب تعبير أصالة.

واختتمت أصالة رسالتها بكونها كتبت لتطمئن جمهورها بكونها قدوة ووفية لثقتهم وتنتظر معهم أن يسود العدل، مؤكدةً أنها ستعود مرة أخرى إلى بيروت حينما تشتاق إليها وتحميها قبل أن تظلمها".



و كانت أصالة تعرضت للتوقيف في مطار بيروت، حينما كانت في طريقها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين بحوزتها.