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بالصورة.. هذا هو الطالب المغربي الذي قُتِل بأوكرانيا طعنا بالسكين

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 12:55 بالصورة.. هذا هو الطالب المغربي الذي قُتِل بأوكرانيا طعنا بالسكين | حوادث و حقوق
بالصورة.. هذا هو الطالب المغربي الذي قُتِل بأوكرانيا طعنا بالسكين
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء بصورة الطالب المغربي محمد معتمد الذي راح ضحية شاب أوكراني بعدما طعنه بالسكين على مستوى أسفل البطن ليلة الأحد-الإثنين بمدينة خاركوف الأوكرانية.

شوف تيفي

 توصلت "شوف تيفي" يومه الثلاثاء بصورة الطالب المغربي محمد معتمد الذي راح ضحية شاب أوكراني بعدما طعنه بالسكين على مستوى أسفل البطن ليلة الأحد-الإثنين بمدينة خاركوف الأوكرانية.

الضحية الذي كان قيد حياته يتابع دراسته بالسنة الثانية طب الأسنان، هو نجل رئيس جماعة مجي بإقليم الصويرة، وُجهت له طعنات مميتة أردته قتيلا على الفور بالرغم من تدخل الأطباء بعين المكان.

ويأتي قتل الشاب محمد معتمد ساعات قليلة بعد تعيين فوز العشابي سفيرة للمغرب في جمهورية أوكرانيا.

جدير بالذكر، أن الهالك كان يقوم بجولة رفقة صديقه وصديقته المغربيان بشوارع المدينة الأوكرانية ، قبل أن يتفاجأ بثلاثة أوكرانين لا يعرف هويتهم يهاجمونه، قبل أن يقوم أحدهم بتوجيه طعنة قاتلة له على مستوى الجهاز التناسلي، ليسقط المغربي أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أوكرانيا مغربي طعن قتل

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