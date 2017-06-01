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خبر غير سار للمغاربة.. توقف تطبيق الواتساب يوم 30 يونيو لهذه الأسباب

بتاريــخ : 27 يونيو 2017 / 12:32 خبر غير سار للمغاربة.. توقف تطبيق الواتساب يوم 30 يونيو لهذه الأسباب | نت 2.0
خبر غير سار للمغاربة.. توقف تطبيق الواتساب يوم 30 يونيو لهذه الأسباب
أعلنت شركة الواتساب أن التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم سيتوقف عن الإشتغال على مجموعة من الهواتف الذكية يوم الجمعة 30 يونيو المقبل.

شوف تيفي

 أعلنت شركة الواتساب أن التطبيق الأكثر شهرة عبر العالم سيتوقف عن الإشتغال على مجموعة من الهواتف الذكية يوم الجمعة 30 يونيو المقبل.

وأضافت الشركة أن تطبيق الواتساب سيتوقف عن الإشتغال بسبب تقنياته الجديدة التي لا تتماشى مع الهواتف القديمة، ويتعلق الأمر بكل من هاتف بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.

هذا ومن أجل الإستمرار في استعمال الواتساب، طالبت الشركة من مستعملي هذا التطبيق تحديث هواتف الايفون على نظام iOS 7، ونظام أندرويد إلى الإصدار OS 2.3.3 ، وتحديث نظام ويندوز فون إلى الإصدار الثامن.

 

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